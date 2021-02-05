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Уголовное дело возбудили в Москве по факту жестокого обращения с воспитанником детсада
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили в Москве по факту жестокого обращения с воспитанником детсада

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Гвардейская улица Карта всех событий

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту получения телесных повреждений малолетним ребенком в частном детском саду на западе Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что инцидент произошел 28 января в частном детском саду на Гвардейской улице. В детском саду к ребенку применялись жестокие методы воспитания за непослушание. О случившемся малыш рассказал родителям, которые оперативно обратились в правоохранительные органы.

Следствие установит и проверит, имелись ли у дошкольного учреждения разрешения на предоставление услуг, оказываемых малолетним.

На данный момент в отношении замдиректора детсада проводят необходимые следственные действия. После получения всех медицинских документов назначат и проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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