Столичная прокуратура начала проверку по факту инцидента с лифтом в Митине
Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с лифтом на северо-западе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
В жилом доме в Ангеловом переулке застрял лифт. Инцидент произошел во вторник, 2 февраля. Отмечается, что в работе оборудования произошел сбой, из-за чего лифт резко затормозил. Во время случившегося там находился несовершеннолетний ребенок.
— Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок, который осмотрен врачами и с подозрением на травму ноги госпитализирован в медицинское учреждение для полного обследования, — сообщили в пресс-службе.
В ходе проверки прокуратура планирует установить обстоятельства и причины произошедшего. Специалисты оценят работу организаций, которые занимаются обслуживанием лифтов в доме и отслеживанием его эксплуатации и безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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