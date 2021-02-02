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Сотрудники МВД России обнаружили арсенал оружия в гараже жителя Подмосковья
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сотрудники МВД России обнаружили арсенал оружия в гараже жителя Подмосковья

Анастасия Волоснова

Происшествия

Сотрудники МВД обнаружили место хранения арсенала оружия в городском округе Балашиха. Его предполагаемый владелец был задержан, сообщили в пресс-службе МВД России.

В гаражном боксе 33-летнего жителя Подмосковья оперативники обнаружили 6 предметов, которые внешне схожи с автоматами, и 12 предметов, схожих с пистолетами.

— Кроме того, изъято более 5 тысяч патронов, предположительно, для огнестрельного оружия, 20 магазинов для пистолетов, 9 — для автоматов, 11 приспособлений для бесшумной стрельбы и около 2,5 грамма наркотического средства амфетамина, — уточнили в пресс-службе.

Экспертиза показала, что два автомата и два пистолета являются огнестрельным оружием. Остальное оружие проходит проверку, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что обыск проходил в рамках возбужденного ранее уголовного дела. По данным следствия, во время распития спиртных напитков в гараже житель Московской области выстрелил в свою сожительницу. Мужчина попал в плечо женщины, нанеся ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статьям 222 и 228 УК РФ. Подозреваемый был заключен под стражу, уточнила Ирина Волк.

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