Бывшая воспитательница частного детского сада осуждена за истязание малолетнего

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Бывшая сотрудница частного детского сада осуждена за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и истязание малолетнего. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Кунцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы столицы. Она осуждена за истязание несовершеннолетнего лица и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Суд приговорил Малиновскую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключила Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 января в частном детском саду на Гвардейской улице. Воспитательница истязала мальчика за непослушание.

Так, женщина обрызгала мальчика из пульверизатора водой в лицо, а потом насильно умывала в раковине. После этого она отбросила ребенка на пол, и мальчик ударился головой и спиной. Кроме того, Малиновская с силой толкнула ребенка в душевую кабину и стала поливать его голову холодной водой.

О случившемся малыш рассказал родителям, которые оперативно обратились в правоохранительные органы.

Также в ходе дела правоохранительные органы установили, что женщина, являясь заместителем директора частного детского сада, чтобы получить положительную оценку своей деятельности у генерального директора, пошла на уловку. Она не сообщила об увольнение других сотрудников, а сама оказывала услуги по дневному уходу и дополнительному образованию, предназначенные для детей в возрасте до шести лет, хотя не являлась воспитателем и не имела права этого делать.

Около недели назад в Ярославской области 20-летний отец месячного ребенка избил его, так как молодого человека раздражал плач малыша.