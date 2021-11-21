Молодой отец из Ярославской области сломал месячному сыну ребра из-за плача

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В Ярославской области 20-летний отец месячного ребенка избил его, так как его раздражал плач малыша.

Житель города Тутаев набросился на младенца около недели назад. Он начал избивать сына, а когда супруга попыталась вступиться за ребенка, разъяренный мужчина напал и на нее. Чтобы отправиться с пострадавшим младенцем в больницу, женщине пришлось подождать, когда муж напьется и уснет. Только тогда она смогла передать сына медикам.

В больнице выяснилось, что мужчина переломал малышу ребра.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он признался в содеянном. По факту избиения было возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Избивший школьника челябинский пенсионер рассказал о случившемся. Пенсионер из Челябинска Джалиль Магафуров, который накануне ударил соседского ребенка, шалившего под его окнами, заявил, что он не собирается извиняться перед мальчиком.

По словам пожилого мужчины, мальчик вместе со своими друзьями в течение нескольких дней донимал его, названивая в домофон и колотя в дверь. При этом действия детей не давали спать его внуку, которому чуть меньше двух лет.