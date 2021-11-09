«Эй ты, козел!»: избивший школьника челябинский пенсионер прокомментировал ситуацию

Подъезд / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пенсионер из Челябинска Джалиль Магафуров, который накануне ударил соседского ребенка, шалившего под его окнами, заявил, что он не собирается извиняться перед мальчиком.

По словам пожилого мужчины, мальчик вместе со своими друзьями в течение нескольких дней донимал его, названия в домофон и колотя в дверь. При этом действия детей не давали спать его внуку, которому чуть меньше двух лет.

Именно последний факт вывел из себя пенсионера. И он вышел на улицу, чтобы припадать урок шалунам.

— Он падает и корчится. Понимает, что сейчас его бить начнут. Шлепнул его только, и все. Он что-то нецензурно сказал сначала. То ли «эй ты, козел» или еще что-то такое», — рассказал Магафуров.

Он также сказал, что с мальчиком поступил неправильно. Однако извиняться перед ним не собирается, сообщает Telegram-канал SHOT.

До этого сообщалось, что в Челябинске 62-летний пенсионер избил соседского ребенка из-за того, что дети стучали палками по его окну. Инцидент произошел в Курчатовском районе города. В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что пожилой сосед набросился на ее сына и избил. Причем все это происходило на ее глазах, под окнами дома.

Избиение попало на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как пенсионер выходит из подъезда и нападает на ребенка. Он валит мальчика на землю и несколько раз бьет в живот. В этот момент мимо проходит мужчина, который игнорирует происходящее.

Видео: Telegram / SHOT

На пенсионера составили административный протокол по статье «Побои». Ему грозит штраф до 13 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 15 суток, сообщает Ura.ru.