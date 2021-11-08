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Челябинский пенсионер избил 10-летнего школьника из-за детской шалости. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Челябинский пенсионер избил 10-летнего школьника из-за детской шалости. Видео
Фото: unsplash

В Челябинске пенсионер избил соседского ребенка из-за того, что дети стучали палками по его окну. Об этом тало известно в понедельник, 8 ноября.

Инцидент произошел в Курчатовском районе города. В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что пожилой сосед набросился на ее сына и избил. Причем все это происходило на ее глазах, под окнами дома.

Избиение попало на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как пенсионер выходит из подъезда и нападает на ребенка. Он валит мальчика на землю и несколько раз бьет в живот. В этот момент мимо проходит мужчина, который игнорирует происходящее.

Видео: Telegram / SHOT

Telegram-канал SHOT сообщает, что 62-летний пенсионер и 10-летний мальчик живут в одном доме. По словам пенсионера, ребенок со своими приятелями в течение нескольких дней названивал ему в домофон и стучал в его окно. Сам потерпевший заявил, что к «приколам» своих друзей отношения не имеет.

На пенсионера составили административный протокол по статье «Побои». Ему грозит штраф до 13 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 15 суток, сообщает Ura.ru.

До этого сообщалось о пьяной драке, которая произошла 6 ноября во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Конфликт случился между двумя компаниями незнакомых мужчин. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку. Потерпевшего госпитализировали.

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