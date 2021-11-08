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Мужчина попал в больницу после «пьяной» драки на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина попал в больницу после «пьяной» драки на востоке Москвы
Разбитая бутылка
Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

В ходе «пьяной» драки на востоке столицы один из ее участников попал в больницу с ножевым ранением. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 6 ноября во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Драка произошла между двумя компаниями незнакомых мужчин. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку.

Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения. Его доставили в городскую больницу.

Позже полиция задержала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

— В ходе допроса обвиняемый пояснил, что во время драки находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала Иванова, добавив, что следствие будет просить суд арестовать его.

До этого сообщалось об аресте 47-летнего мужчины, который обивается в убийстве своей супруги в подмосковном Чехове. На допросе он заявил, что совершил преступление на почве ревности.

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