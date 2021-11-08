«На почве ревности»: мужчина зарезал свою жену в подмосковном Чехове

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Россия, Московская область, Чехов Карта всех событий

В подмосковном Чехове арестован 47-летний мужчина, который обивается в убийстве своей супруги. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, убийство произошло 3 ноября в подъезде многоквартирного жилого дома. Обвиняемый поссорился с женой. В какой-то момент он потерял над собой контроль и нанес своей супруге множественные ножевые ранения в область груди. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали.

— На допросе обвиняемый признал свою вину и сообщил, что совершил убийство супруги на почве ревности и длительного семейного конфликта, — заключила Врадий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ночь на 5 ноября стало известно, что в подмосковных Химках вооруженные преступники застрелили мужчину в микрорайоне Старбеево. По предварительной информации, около кафе произошла стычка из-за автобизнеса. Преступники открыли огонь, а потом скрылись с места происшествия.