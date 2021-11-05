Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках

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Россия, Московская область, Химки, квартал Старбеево, улица Карла Маркса Карта всех событий

Сотрудники полиции продолжают работать на месте стрельбы в подмосковных Химках. Один человек погиб, еще один был ранен в результате конфликта, который произошел вечером в четверг, 4 ноября, на улице Карла Маркса.

Опубликовано видео с места инцидента. По предварительной информации, около кафе произошла стычка из-за автобизнеса. Преступники открыли огонь, а потом скрылись с места происшествия.

Злоумышленники могли впоследствии уехать на Chevrolet, Audi и двух Mercedes. Полиция уже обнаружила Audi.

Убийство мужчины подтвердили представители прокуратуры, передает РЕН ТВ.

Неизвестные застрелили мужчину в Химках и скрылись с места. В скором времени к кафе прибыли сотрудники правоохранительных органов.