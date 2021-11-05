Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках
Сотрудники полиции продолжают работать на месте стрельбы в подмосковных Химках. Один человек погиб, еще один был ранен в результате конфликта, который произошел вечером в четверг, 4 ноября, на улице Карла Маркса.
Опубликовано видео с места инцидента. По предварительной информации, около кафе произошла стычка из-за автобизнеса. Преступники открыли огонь, а потом скрылись с места происшествия.
Злоумышленники могли впоследствии уехать на Chevrolet, Audi и двух Mercedes. Полиция уже обнаружила Audi.
Убийство мужчины подтвердили представители прокуратуры, передает РЕН ТВ.
Неизвестные застрелили мужчину в Химках и скрылись с места. В скором времени к кафе прибыли сотрудники правоохранительных органов.