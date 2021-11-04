Неизвестные застрелили мужчину в Химках и скрылись на Mercedes

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Россия, Московская область, Химки, улица Шевченко Карта всех событий

В подмосковных Химках вооруженные преступники застрелили мужчину в микрорайоне Старбеево. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что неизвестные убили человека и ранили еще одного около кафе на улице Шевченко. Предполагаемые преступники сели в автомобиль Mercedes и скрылись с места расправы, уточнили на портале.

В скором времени к кафе прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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