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Спецслужбы Украины собираются реализовать теракт на территории страны, чтобы потом назвать себя жертвами атак со стороны Донбасса. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил представитель Народной милиции Луганска Иван Филипоненко.

— Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения, — приводят его слова в Telegram-канале ведомства.

По его словам, теракт может быть совершен в большом промышленном здании или на объекте социального назначения. Трагедия может пройти в Харьковской, Донецкой или Луганской областях.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.