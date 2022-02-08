Сергей Собянин поздравил с днем рождения артистку Ирину Муравьеву

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с днем рождения.

— Миллионы зрителей любят Вас за талант, обаяние и прекрасные женские образы, созданные на сцене и экране. Ваши замечательные работы в Малом театре позволяют насладиться отечественной и зарубежной классикой. Фильмы с Вашим блистательным участием вошли в золотой фонд нашего кино, — написал мэр города в поздравительной телеграмме.

Актриса Ирина Муравьева родилась в Москве 8 февраля 1949 года. В 1982 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).

Она стала известной благодаря роли Сюзанны в фильме «Чисто английское убийство». Затем она сыграла в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году Муравьева стала лауреатом Государственной премии СССР. С 1993 года актриса играет в Малом театре.

Муравьева всегда ставила карьеру на второе место, на первом была семья. Она даже отказалась от роли в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» по семейным обстоятельствам.