Врач Тяжельников рассказал, от каких привычек стоит отказаться при ОРВИ

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У каждого из нас свой образ жизни и привычки. Но во время болезни не все они могут быть полезны для организма. Что делать можно и нельзя во время ОРВИ и коронавируса, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Александрович Тяжельников.

— Андрей Александрович, что происходит в организме при ОРВИ?

— Острые респираторные инфекции вызываются группой вирусов. Они характерны поражениями верхних дыхательных путей и достаточно высокой заразностью. Когда вирус попадает в организм, он сначала не проявляется. Это называется инкубационным периодом. По мере внедрения вируса в клетки, человек начинает чувствовать симптомы. Это насморк, головная боль, слабость, ломота в мышцах, озноб, повышается температура.

— Что необходимо делать при симптомах ОРВИ?

— Нужно применять симптоматическое лечение, сразу же, как только почувствовали недомогание. Капли от насморка, промывание носа солевым раствором или морской водой, полоскание горла, использовать спреи, таблетки для рассасывания. Повышение температуры говорит о том, что организм борется с инфекцией, поэтому температуру до 38 градусов сбивать не нужно. Жаропонижающие средства следует принимать, если температура поднимается выше этого значения. Если улучшения не происходит, то нужно обратиться за консультацией к врачу.

— А каким образом сейчас в Москве можно обратиться за консультацией к врачу?

— Если человек при симптомах ОРВИ хочет обратиться к врачу, то у него есть несколько способов. Во-первых, он может обратиться без записи в любую удобную ему поликлинику или же записаться онлайн к дежурному врачу своей поликлиники. Сейчас в столичных поликлиниках действует новый алгоритм оказания помощи пациентов с симптомами ОРВИ. Благодаря ему весь процесс приема проходит быстро и при этом эффективно. Новый стандарт работы предусматривает продуманную маршрутизацию для пациентов с симптомами вирусной инфекции.

К примеру, уже на входе жителям проводят экспресс-тестирование и в зависимости от результата теста их направляют в разные части здания, чтобы далее потоки не пересекались Во-вторых, сейчас каждый москвич может дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный. После того, как вы оставили заявку на портале mos.ru с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный.

— А возможно ли как-то связаться с врачом тем пациентам, которые уже находятся дома на больничном?

— Конечно. И это, можно сказать, определенное ноу-хау для московской медицины. Сейчас во всех взрослых городских поликлиниках организована работа телемедицинских подразделений. Всем пациентам с COVID-19 и ОРВИ, проходящим лечение на дому, теперь доступен полноценный прием у врача, но только в онлайн-формате, в дополнение к возможности дистанционного открытия больничных листов. В онлайн-режиме врачи оценивают состояние больного, отвечают на вопросы пациента. Используя видео-связь, медики анализируют состояние пациента, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации и корректируют лечение.

— Нужно ли как-то скорректировать свой образ жизни при ОРВИ?

— Прежде всего, проявляя ответственность перед обществом, необходимо изолироваться, чтобы не распространять инфекцию дальше. Во-вторых, вирусное заболевание даже при относительно легком течении заставляет организм работать с повышенной нагрузкой, выводя интоксикацию. Поэтому нужно помочь себе и снизить дополнительные нагрузки, которые дают вредные привычки, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима, повышенные физические нагрузки. Степень корректировки привычного образа жизни будет зависеть от состояния больного.

— Существует много полезных привычек. Нужно ли от них отказаться при ОРВИ и почему? Например, занятия спортом. Вообще отказаться или как-то скорректировать?

— ОРВИ — это серьезная причина, чтобы отложить занятия спортом и любые физические нагрузки. Больному ОРВИ прописывается соблюдение постельного режима и нахождение в покое, чтобы дать силы организму на борьбу с вирусом, чем он усиленно занимается. Когда состояние улучшится и дело пойдет к выздоровлению, будет полезна дыхательная гимнастика, непродолжительные разминки. Бег, силовые тренировки и другие системные занятия стоит отложить также до полного выздоровления.

— Можно ли посещать баню?

— Банные процедуры, а также принятие горячих ванн противопоказаны при ОРВИ. При повышенной температуре ускоряется обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, ведь организм борется с инфекцией. Стрессовые условия парилки или горячей ванны создадут дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться. Банные процедуры можно заменить обтираниями и теплым гигиеническим душем. Кроме того, любое острое заболевание — не время для закаливания. Находятся такие люди, кто считают, что клин клином вышибает и устраивают для организма стресс, желая взбодрить иммунную систему. На самом деле — эта затея нанесет серьезный удар по иммунитету и может закончиться осложнениями. Также стоит воздержаться от контрастного душа. А вот от чего не стоит отказываться, так от регулярного проветривания помещения.

— Может ли как-то навредить секс при ОРВИ?

— ОРВИ развивается постепенно и у человека могут быть разные состояния в отдельные периоды. Поэтому нельзя сказать, что ОРВИ исключает секс. Но при повышенной температуре, слабости, когда сердце, сосуды, весь организм испытывает и без того серьезную нагрузку, борясь с вирусом, безусловно от дополнительной физической нагрузки стоит воздержаться.

— Нужно ли как-то скорректировать режим сна и бодрствования?

— Нужно ли больше спать и, если да, то почему? Соблюдение правильного режима сна во время заболевания — очень важный фактор для выздоровления. Когда человек спит, в организме происходят восстановительные процессы. Поэтому спать нужно не менее 7-8 часов и обязательно ночью, когда интенсивно вырабатываются нужные гормоны. Если больной чувствует слабость, то стоит поспать дополнительно днем и сэкономить силы на восстановление.

— А что делать с режимом питания? Если человек питается правильно, нужно ли как-то дополнительно его скорректировать?

— При ОРВИ требуется еще более щадящий подход к питанию. Пища должна быть легко усваиваемой, насыщенной витаминами и микроэлементами. Нежирные, легкие бульоны, в том числе овощные, супы, каши — все они считаются лучшими для питания заболевшего. Продукты, приготовленные на пару или тушенные вместо жаренных, снизят нагрузку на печень, которая трудится над очищением крови от токсинов. При инфекциях дыхательных путей необходимо потреблять много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс, поскольку человек много потеет и теряет жидкость, а также необходимо выводить интоксикацию. Поэтому нужно пить чай с лимоном, с медом, с малиной, травяные чаи, компоты, морсы, отвары, минеральную воду.

— Также существуют и вредные привычки, которые в обычное время относительно допустимы. Например, алкоголь или курение — от них надо отказаться?

— У алкоголя при ОРВИ и, особенно, при повышенной температуре не существует разумных количеств. Алкоголь дает негативную нагрузку на печень, в которой при его расщеплении образуются ядовитые вещества. Таким образом, кроме интоксикации от вируса, организм получает дополнительное отравление. Что касается курения, в том числе кальяна, айкоса, то я считаю, что курение вредно всегда, не только при заболеваниях. Не стоит забывать, что респираторные инфекции поражают именно дыхательные пути и поступление дополнительных вредных веществ, которых содержится в дыме десятки наименований, не будет способствовать выздоровлению.

— Можно ли при ОРВИ лежать весь день в кровати?

— Заболевание острыми респираторными инфекциями — это как раз то время, когда можно позволить себе полежать, чтобы дать организму силы для восстановления. Если больной испытывает слабость, у него температура или озноб, то нужно соблюдать постельный режим. Когда состояние улучшится — не будет слабости, головокружения, температуры, то есть признаков интоксикации, можно начинать двигаться. Советую делать непродолжительные разминки, несложную работу по дому.