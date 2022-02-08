Умер участвовавший в создании фильма «Двадцать дней без войны» кинематографист Эскин

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Кинематографист, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм» во вторник, 8 февраля.

— Феликс Эскин начинал свою работу на «Ленфильме» 4 февраля 1957 года в качестве водопроводчика и кочегара. Дар организатора позволил ему вырасти до организатора производства, — говорится в сообщении.

Ему удалось поработать администратором на фильмах Леонида Менакера «Не забудь… станция Луговая», Виктора Трегубовича «На войне как на войне», а также Герберта Раппапорта «Черемушки». При этом Эскин был директором ряда картин режиссера Алексея Германа.

Среди них — «Трудно быть богом», а также «Двадцать дней без войны». Одной из последних сценарных работ ныне покойного стал документальный фильм «Одна на всех», вышедший на экраны в 2015 году.

Эскин, как уточняется, был преданным делу человеком, память о котором сохранится в сердцах коллег по студии. Информация о прощании с ним появится позднее, отмечается на сайте «Ленфильма».