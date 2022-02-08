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Профессор кардиологии назвал самые тревожные признаки инфаркта

Ирина Игнатенко

Общество
Профессор кардиологии назвал самые тревожные признаки инфаркта
Фото: Depositphotos

Профессор кардиологии Ульф Ландмессер назвал самые тревожные признаки инфаркта, после которых нужно немедленно звонить в скорую, чтобы человека осмотрели врачи.

Он перечислил следующие тревожные симптомы: сильное давление в груди, боль в груди, которая отдает в шею и левую руку, и иногда сильная боль в животе. Также признаком инфаркта может оказаться одышка с паническим состоянием.

Врач добавил, что пока человек ждет приезда скорой, можно принять аспирин. Он уточнил, что этот лекарственный препарат разжижает кровь и может растворить сгустки, вызывающие инфаркт. Но не нужно заниматься дальнейшим самолечением, без консультации специалистов не обойтись, передает «Царьград».

До этого врачи назвали простой продукт, который защищает от инфаркта. Развитие инфаркта может предупредить ежедневное употребление творога жирностью от пяти до восемнадцати процентов. Об этом сообщили врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин. В состав этого продукта входит метионин, способствующий восстановлению стенок сосудов и регулирующий обмен жиров.

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