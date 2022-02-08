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Суд в Москве арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток

Иван Юминов

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Суд в Москве арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток
Фото: Тверской суд Москвы

Тверской суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной административный арест сроком на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 8 февраля.

Женщину признали виновной по административной статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики».

Судья назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

7 февраля адвокат Алехиной сообщил, что ее задержали в Москве после посещения инспектора ФСИН. Как уточнил позднее адвокат Дмитрий Захватов, Алехиной вменяют статью о пропаганде нацистской символики.

В середине декабря 2021 года девушку уже задерживали в Москве. Тогда ей назначили десять суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии тогда были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.

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