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Геронтолог назвал витамин, недостаток которого приводит к развитию деменции

Елизавета Короткова

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Общество
Геронтолог назвал витамин, недостаток которого приводит к развитию деменции
Фото: pixabay.com

Как правило, деменция у пожилых людей развивается из-за недостатка в организме витамина B12. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-геронтолог Валерий Мамаев.

По словам специалиста, у пожилых людей часто наблюдается дефицит указанного витамина. Все дело в том, что организм усваивает этот компонент достаточно сложно, пояснил врач.

— Депрессия возникает из-за большого недостатка витамина B12 в организме человека. А эта проблема у пожилых людей встречается сплошь и рядом. B12 — сложный витамин и его не так просто усвоить. Этим процессом руководят специальные белки-носители, которые постепенно перестают вырабатываться у пожилых людей, — рассказал Мамаев.

Он добавил, что при возникновении признаков депрессии пожилым людям стоит обращаться к врачу-геронтологу. Специалист может прописать пациенту прием недостающего витамина, уточнил собеседник «ВМ».

— Пожилым людям, у которых начинает проявляться депрессия, по достижении определенного возраста прописывают этот витамин в форме уколов. Важно принимать его не в таблетках, а именно колоть, — подчеркнул геронтолог.

Также эксперт допустил возможность существования взаимосвязи между депрессией и деменцией. Однако он отметил, что пока нет достоверных исследований, на которые можно было бы положиться в этом вопросе.

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