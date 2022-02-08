Новый дом по реновации построят в Головинском районе Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 27 Карта всех событий

Строительство дома по программе реновации стартовало в Головинском районе Москвы. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 8 февраля.

— В районе Головинский по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 27а началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время проводятся работы подготовительного периода, — рассказал руководитель ведомства.

Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2023 год, уточнил он. Новостройка будет состоять из двух секций, а ее фасад выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей.

При этом для владельцев автомобилей предусмотрят одноуровневую подземную стоянку. Дом рассчитан на 134 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы.

Кафе, салоны красоты и магазины разместят на первом этаже дома. Вестибюль оснастят колясочной, комнатой консьержа, а также кладовой для уборочного инвентаря.

Особое внимание, как уточняется, уделят придомовой территории. Специалисты оборудуют там площадки, а также высадят деревья, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.