Как избегать конфликтов с коллегами на работе: советы психолога

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Стать полезным для менее опытных сотрудников — хороший способ защититься от претензий руководства. Кроме того, чтобы реагировать на конфликтные ситуации менее остро, стоит найти в коллективе людей, которые смогут стать «союзниками». Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, многое зависит от того, насколько оправданны претензии, ставшие причиной конфликта.

— Если человек понимает, что другие работники трудятся эффективнее, чем он, надо принимать критику правильно и активизировать свою работу. Если человек считает, что до него докапываются, то надо, конечно, создавать какую-то группу поддержки в коллективе. Любой инструмент решения проблем в коллективе — поиск союзников, людей, которые могут поддержать. Нужны группа поддержки и коммуникация с руководством, чтобы вы могли доказать свою эффективность, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что если человек склонен к яркости, то на общих планерках и совещаниях ему надо активнее себя проявлять, чтобы его компетенция была услышана людьми более высокого ранга и он тем самым получил определенный «иммунитет».

Еще один действенный способ защититься от претензий руководства — стать советчиком для других.

— Например, человека поджимает руководство, но он — хороший учитель и может подсказывать тем, кто имеет меньше опыта. Если у человека будет репутация учителя, руководители будут стараться с ним не связываться. Надо стать лидером общественного мнения в коллективе за счет доброжелательной позиции, поддержки и помощи, — посоветовал Зберовский.

Специалист заметил, что если человеку некомфортна его деятельность, то можно легко поменять сферу. Если же вид деятельности нравится, можно попытаться самому занять руководящую должность или сменить место работы.

Уходить с работы стоит, если претензии заведомо завышены, подчеркнул Зберовский.

— Просто надо понимать, что если человека критикуют объективно, то не факт, что после смены компании человек будет востребован. Если не удается получить поддержку в коллективе — да, можно уходить. В наше время это очень легко делается, — заключил психолог.