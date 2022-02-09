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«Увеличивают смертность»: доктор Мясников развеял миф о нехватке витаминов в конце зимы

Ольга Маркова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Увеличивают смертность»: доктор Мясников развеял миф о нехватке витаминов в конце зимы
Фото: Youtube / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что человеку не стоит списывать свое состояние в конце зимы на недостаток витаминов. На самом деле — это очень давняя иллюзия, отметил он.

В советское время, когда овощи и фрукты были «по сезону», гражданам давали поливитамины и рыбий жир. Сегодня в магазинах достаточно и овощей, и фруктов, и других полезных продуктов. Причем овощи есть как свежие, так и консервированные. По мнению врача, консервированные продукты содержат тот же набор витаминов. Единственный минус — в них есть сахар. Поэтому с рационом человек все получает, резюмировал Мясников.

— Думать, что ты попьешь витаминчики и проснешься здоровым, наивно. Хотите — пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность, — предупредил эксперт. — Но допустим, что они безопасны. Верите в это — ради бога, обогащайте аптеки.

По его мнению, для хорошего самочувствия надо правильно питаться, избегать вредных привычек и радоваться любому времени года.

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