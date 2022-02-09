Эксперт прокомментировала возможное закрытие Facebook и Instagram в Европе

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Facebook стремительно теряет аудиторию, причем самую молодую и активную ее часть. Можно предположить, что социальная сеть не может подстроиться под интересы нового поколения. Об этом сообщила директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

По словам эксперта, Facebook сейчас напоминает тонущего человека, который никак не может выбраться на сушу. Социальная сеть не может удержать молодую аудиторию и привлечь новых пользователей. Кроме того, компанию Цукерберга сотрясают частые скандалы.

По мнению эксперта, Facebook все же останется в Европе.

— Потеря европейских пользователей станет для соцсети настоящей катастрофой, поэтому никто этого не допустит. Аудитория FB в России не настолько большая, и ее могут скинуть со счетов, но европейская аудитория — совсем другое дело, — отметила она в комментарии ФАН.

Ранее стало известно, что компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Европейского союза социальных сетей Instagram и Facebook. Это связано с новыми законами ЕС, которые требуют, чтобы данные пользователей хранились только на европейских серверах, передает «Царьград».

В конце прошлого года суд оштрафовал Meta на 13 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.