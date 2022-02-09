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Путин поблагодарил российских судей за самоотверженность в работе

Полина Долганова

Общество
Путин поблагодарил российских судей за самоотверженность в работе
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским судьям за самоотверженную работу. Об этом сообщается в среду, 9 февраля.

— Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей — хотел сказать, работы — своей миссии, безусловно, — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что судебная система в стране должна быть на сто процентов готова к внедрению цифровых технологий.

Он также уточнил, что россиян необходимо обеспечивать защитой на самом высоком уровне, передает РИА Новости.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном участии граждан в заседаниях суда.

Согласно документу, иск, заявление, жалоба и прочие документы могут быть поданы в суд, в том числе в электронном виде через портал «Госуслуги» либо через информационную систему, которая определяется Верховным судом. Участники процесса смогут получать судебные извещения через портал, если подадут документы через него с простой электронной подписью.

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