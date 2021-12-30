Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин разрешил россиянам дистанционно участвовать в судебных заседаниях

Иван Юминов

Политика
Путин разрешил россиянам дистанционно участвовать в судебных заседаниях
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном участии граждан в заседаниях суда.

Согласно документу, иск, заявление, жалоба и прочие документы могут быть поданы в суд, в том числе, в электронном виде через портал «Госуслуги» либо через информационную систему, которая определяется Верховным судом. Участники процесса смогут получать судебные извещения через портал, если подадут документы через него с простой электронной подписью.

Закон устанавливает возможность ходатайствовать об участии в заседании дистанционно при наличии в арбитражном суде технической возможности. Единая система идентификации позволит устанавливать личность участников, отмечается на портале правовой информации.

30 декабря глава государства также подписал закон, обязывающий собственников предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Документ обязывает владельцев за пять лет до конца срока эксплуатации объектов создавать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды.

После этого им потребуется получить заключение государственной экологической экспертизы. Порядок создания плана и его согласования будут определяться правительством России. Закон также вводит положения об «окрашивании» экологических платежей для недопущения их нецелевого использования.

Читайте также:
Законы Владимир Путин Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте