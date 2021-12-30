Путин разрешил россиянам дистанционно участвовать в судебных заседаниях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном участии граждан в заседаниях суда.

Согласно документу, иск, заявление, жалоба и прочие документы могут быть поданы в суд, в том числе, в электронном виде через портал «Госуслуги» либо через информационную систему, которая определяется Верховным судом. Участники процесса смогут получать судебные извещения через портал, если подадут документы через него с простой электронной подписью.

Закон устанавливает возможность ходатайствовать об участии в заседании дистанционно при наличии в арбитражном суде технической возможности. Единая система идентификации позволит устанавливать личность участников, отмечается на портале правовой информации.

30 декабря глава государства также подписал закон, обязывающий собственников предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Документ обязывает владельцев за пять лет до конца срока эксплуатации объектов создавать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды.

После этого им потребуется получить заключение государственной экологической экспертизы. Порядок создания плана и его согласования будут определяться правительством России. Закон также вводит положения об «окрашивании» экологических платежей для недопущения их нецелевого использования.