Путин подписал закон о ликвидации экоущерба владельцами компаний

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий собственников предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.

Документ обязывает владельцев за пять лет до конца срока эксплуатации объектов создавать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. После этого им потребуется получить заключение государственной экологической экспертизы.

Порядок создания плана и его согласования будут определяться правительством России. Закон также вводит положения об «окрашивании» экологических платежей для недопущения их нецелевого использования, отмечается на портале правовой информации.

21 декабря Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования. Документ устанавливает штрафы за предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти.

Штрафы для должностных лиц составят от 10 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное совершение таких правонарушений штраф составит для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для ИП — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.