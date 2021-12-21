Путин ввел штрафы до миллиона рублей за сокрытие фактов разлива нефти

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования.

Закон устанавливает штрафы за предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Штрафы для должностных лиц составят от 10 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное совершение таких правонарушений штраф составит для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для ИП — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом ИП и юридическим лицам может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Документ устанавливает и штрафы за повторное совершение подобных правонарушений. Для должностных лиц он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для ИП — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей, отмечается на портале правовой информации.

14 декабря Путин предложил подумать о введении оборотных штрафов для собственников предприятий, не выполняющих требования по снижению выбросов в атмосферу. Данный вопрос предполагает наличие различных мер, которые были бы мотивацией для бизнеса, добавил он.