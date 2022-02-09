Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье
10 февраля в народном календаре славян — Ефремов день, еще известный как День домового.
Преподобный Ефрем Сирин, память которого почитают 10 февраля, считается сверчковым защитником. Поэтому на Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, ни пауков — домовой обидится и напустит в жилище несчастье и болезни.
После полудня женщины в этот день должны побольше любоваться собой в зеркале — это поможет надолго сохранить красоту и молодость.
Приметы погоды:
Ветер в этот день — к сырому лету.
Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью.
Лес почернел — к оттепели.
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Именины отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.