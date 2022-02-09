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10 февраля в народном календаре славян — Ефремов день, еще известный как День домового.

Преподобный Ефрем Сирин, память которого почитают 10 февраля, считается сверчковым защитником. Поэтому на Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, ни пауков — домовой обидится и напустит в жилище несчастье и болезни.

После полудня женщины в этот день должны побольше любоваться собой в зеркале — это поможет надолго сохранить красоту и молодость.

Приметы погоды:

Ветер в этот день — к сырому лету.

Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью.

Лес почернел — к оттепели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье

Именины отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.