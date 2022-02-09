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Московские полицейские за два дня проверили 27 тысяч такси

Георгий Соланович

Происшествия
Московские полицейские за два дня проверили 27 тысяч такси
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники столичной полиции с 4 по 6 февраля проводили операцию «Такси». Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

За это время правоохранители проверили более 27 тысяч машин. Самыми частыми нарушениями среди водителей были: управление автомобилем такси с неисправностями — 3,8 тысячи случаев, управление транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками — более трех тысяч случаев и, управление такси без необходимых на то документов — примерно 800 случаев.

Более того, полицейские 35 раз ловили пьяных таксистов и 29 раз наблюдали за тем, как водители желтых машин выезжали на встречку, уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

За 11 месяцев 2021 года в Москве произошло 1623 ДТП с участием автомобилей такси. В авариях с участием машин такси 47 человек погибли и еще почти 1900 получили травмы разной степени тяжести. При этом число аварий с тяжкими последствиями сократилось на 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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