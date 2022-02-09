Дом по реновации построят на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

В столичном районе Царицыно построят новый дом по программе реновации жилья. Он расположится на Ереванской улице, проектную документацию уже согласовали. Об этом в среду, 9 февраля, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Для участников программы реновации в районе Царицыно построят семиэтажный дом на 84 квартиры. В нем будет 12 однокомнатных, 62 двухкомнатные и 10 трехкомнатных квартир. На первом этаже появятся помещения общественного назначения, в которых смогут разместиться магазины, кафе и другие нужные для жильцов организации, — рассказал он.

По словам Леонова, цоколь и стены первого этажа будут облицованы керамическим пустотелым кирпичом. Выше материалами послужат трехслойные навесные панели с облицовкой из пиленого фасадного кирпича. Квартиры будут звукоизолированными и соответствовать высоким стандартам программы реновации.

Территорию вокруг также благоустроят — высадят деревья и кустарники, оборудуют освещение, построят детскую и спортивную площадки, зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.