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Дом по реновации построят на юге Москвы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построят на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

В столичном районе Царицыно построят новый дом по программе реновации жилья. Он расположится на Ереванской улице, проектную документацию уже согласовали. Об этом в среду, 9 февраля, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Для участников программы реновации в районе Царицыно построят семиэтажный дом на 84 квартиры. В нем будет 12 однокомнатных, 62 двухкомнатные и 10 трехкомнатных квартир. На первом этаже появятся помещения общественного назначения, в которых смогут разместиться магазины, кафе и другие нужные для жильцов организации, — рассказал он.

По словам Леонова, цоколь и стены первого этажа будут облицованы керамическим пустотелым кирпичом. Выше материалами послужат трехслойные навесные панели с облицовкой из пиленого фасадного кирпича. Квартиры будут звукоизолированными и соответствовать высоким стандартам программы реновации.

Территорию вокруг также благоустроят — высадят деревья и кустарники, оборудуют освещение, построят детскую и спортивную площадки, зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

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