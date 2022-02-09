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На рекультивацию полигона отходов в Орехово-Зуеве выделят 1,7 миллиарда рублей

Ирина Игнатенко

Общество
На рекультивацию полигона отходов в Орехово-Зуеве выделят 1,7 миллиарда рублей
Фото: Youtube / Рассол ТВ

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на определение подрядчика для рекультивации полигона ТКО «Заволенье», расположенного в Орехово-Зуевском городском округе.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», максимальная цена контракта составит 1,72 миллиарда рублей. На выделенные денежные средства подрядчик должен будет осуществить работы по рекультивации закрытого полигона площадью в 12,51 гектара. Отходы занимают площадь в 902,6 тысячи кубометров.

Работы по рекультивации планируют начать в июне текущего года. После очистки территории ее намерены благоустроить и озеленить. Подрядчик должен будет установить четыре экологических поста на всех сторонах света от полигона для контроля качества атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что пятнадцать миллиардов рублей выделят на решение экологических проблем в Подмосковье. Среди основных задач — мониторинг состояния окружающей среды, охрана объектов растительного и животного мира, рекультивация полигонов, экологическая реабилитация и расчистка водных объектов.

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