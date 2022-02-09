В Госдуме предложили обязать органы власти вести страницы в соцсетях

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внес на рассмотрение законопроект, который обязует государственные органы власти завести официальные аккаунты в социальных сетях. В среду, 9 февраля, пресс-служба Системы обеспечения законодательной деятельности Государственной думы (СОЗД) опубликовала соответствующий документ.

— Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях — от федерального до муниципального. Если законопроект будет поддержан, эта норма будет закреплена официально, — объясняет Хинштейн, добавив, что такая мера поможет оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества.

Внесение изменений предполагается в статью Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ.

В документе рассматривается идея о создании официального сайта, который будет содержать и распространять актуальную информацию о своей деятельности в Сеть для каждого государственного органа или организации.

В круг субъектов государственного регулирования, которые будут входить в число субъектов, обязующихся создать официальные страницы, планируется включение подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, передается в документе.

Если правки в законопроект будут внесены, Минцифры России разработает систему, предоставляющую набор возможностей, которая обеспечит автоматизацией страницы органов власти.