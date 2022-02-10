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Диетолог Соломатина рассказала, сколько свежевыжатого сока можно пить в день

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина рассказала, сколько свежевыжатого сока можно пить в день
Фото: depositphotos

Стакан — максимальное количество свежевыжатого сока, которое человек может выпить без вреда для здоровья в течение дня. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Не больше стакана — для здорового человека это будет нормально. Но сок должен быть обязательно с мякотью, — подчеркнула эксперт.

Чтобы снизить количество сахара и кислоты, некоторые соки стоит разбавлять водой, рекомендовала собеседница «ВМ». Можно смешивать воду и сок в соотношении один к одному, однако в каждом случае необходимо отталкиваться от конкретного овоща или фрукта: так, огуречный сок практически полностью состоит из воды, однако апельсиновый и яблочный получаются довольно концентрированными, и их лучше разбавлять.

Диетолог подчеркнула, что при некоторых заболеваниях свежевыжатые соки противопоказаны.

— Бывает индивидуальная непереносимость. Еще соки, даже только что выжатые (скажем, фруктовые), опасны для тех, у кого есть диабет, инсулинорезистентность, лишний вес, заболевания желудочно-кишечного тракта. Кислые соки содержат много органических кислот, и с точки зрения того, что они разъедают зубную эмаль, их рекомендуется пить через трубочку. Для некоторых такой сок может обернуться болью в желудке, у кого есть проблемы вроде гастрита или язвы. Кислота может очень негативно подействовать, если этот сок выпить на голодный желудок, — отметила диетолог.

Соломатина заметила, что свежевыжатые соки, сделанные из качественных овощей и фруктов, хорошо подходят для людей, которым трудно жевать. Здоровому человеку лучше не увлекаться соками и по возможности отдать предпочтение фруктам и овощам, заключила врач.

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