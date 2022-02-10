Названа самая частая ошибка при самостоятельной мойке машины

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Неверный выбор материалов для протирания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

— Можно испортить машину, используя материалы, которые содержат в себе абразив или имеют свойство задерживать в себе вещества, таким образом становясь абразивными, — предупредил специалист.

Искусственная замша — плохой вариант для протирания автомобиля, подчеркнул собеседник «ВМ». С грязной тряпкой добиться качественного результата также не получится.

Нет смысла сильно протирать машину, уверен автоэксперт.

— Грубая физическая сила редко приводит к хорошему результату. Поэтому есть смысл хотя бы посмотреть, как это делают люди на хорошей мойке, и перенять у них опыт, — посоветовал специалист.

Также Бревдо отметил, что не стоит мыть автомобиль на открытом воздухе при минусовых температурах. В этом случае машина моментально покрывается ледяной коркой поверх грязи и ее владельцу потом придется заплатить за качественную мойку, заключил эксперт.