Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названа самая частая ошибка при самостоятельной мойке машины

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названа самая частая ошибка при самостоятельной мойке машины
Фото: Аносов Максим

Неверный выбор материалов для протирания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

— Можно испортить машину, используя материалы, которые содержат в себе абразив или имеют свойство задерживать в себе вещества, таким образом становясь абразивными, — предупредил специалист.

Искусственная замша — плохой вариант для протирания автомобиля, подчеркнул собеседник «ВМ». С грязной тряпкой добиться качественного результата также не получится.

Нет смысла сильно протирать машину, уверен автоэксперт.

— Грубая физическая сила редко приводит к хорошему результату. Поэтому есть смысл хотя бы посмотреть, как это делают люди на хорошей мойке, и перенять у них опыт, — посоветовал специалист.

Также Бревдо отметил, что не стоит мыть автомобиль на открытом воздухе при минусовых температурах. В этом случае машина моментально покрывается ледяной коркой поверх грязи и ее владельцу потом придется заплатить за качественную мойку, заключил эксперт.

Читайте также:
Транспорт Автомобили Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте