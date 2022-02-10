Иммунолог Крючков: Сложный период пандемии COVID-19 должен закончиться в мае

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Сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

— Потом будет снижение летальности (сейчас неизвестно, во сколько раз она снизилась: в Британии — в пять–семь по разным оценкам, но в России популяция менее иммунная, поэтому у нас поменьше), но все равно, будет снижение еще больше, чем от «омикрона», — спрогнозировал специалист.

По мнению иммунолога, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

Эксперт отметил, что в будущем могут появиться новые варианты коронавируса.

— Эволюция так складывается, что у вируса будут возникать параллельные линии («суперомикрон», BA.3 и еще что-нибудь такое). Какая-нибудь «супердельта», не связанная с «омикроном», потому что в популяции животных это все циркулирует. У небольшого количества людей также присутствует, — заключил собеседник «ВМ».

В свою очередь доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что заболеваемость в регионах пока остается достаточно высокой, для стабилизации обстановки необходимо еще время.

Выравнивание графиков, которые характеризуют эпидемическую ситуацию, называют выходом на плато. При этом речь может идти и о прекращении увеличения числа ежедневно выявляемых случаев вируса, и о примерно одинаковом количестве госпитализируемых в течение определенного времени.