Депутат Журова объяснила важность серебряных и бронзовых медалей для России

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Депутат Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, почему серебряные и бронзовые медали российской сборной на Олимпиаде также важны, как и золотые награды.

Она отметила, что такие награды и призовые места могут стать стимулом к развитию экзотических видов спорта в России.

— Бронзовые и серебряные награды в видах спорта, где мы не являемся безоговорочными лидерами, являются показателем, что эти виды состязаний надо развивать в стране. Это важно, потому что наши спортсмены — это пример для молодежи, — отметила она в комментарии ФАН.

Она добавила, что россияне завоевывают медали в фристайле, сноуборде, прыжках с трамплина, а эти виды спорта пока не входят в число самых популярных среди россиян.

Журова отметила, что российские спортсмены максимально выкладываются на соревнованиях и показывают хорошие результаты. Она выразила надежду на то, что за оставшиеся дни россиянам удастся подняться в общем медальном зачете.

До этого Светалана Журова дала прогноз на выступление российских спортсменов на ОИ в Пекине.