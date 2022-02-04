Журова дала прогноз на выступление российских спортсменов на ОИ в Пекине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия по итогам зимних Олимпийских игр в Пекине должна войти в тройку лучших сборных по количеству завоеванных медалей. Об этом сообщила депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Среди главных конкурентов для российских спортсменов Журова выделила Норвегию и Германию, также не стоит недооценивать Китай.

— Эта страна сделала большой рывок в спорте, и Олимпиада в этот раз проходит у них дома. Мы не видели в последние годы побед Пекина в лыжных гонках и биатлоне, но расслабляться не стоит, — отметила она в комментарии ФАН.

Также завоевать медали в различных дисциплинах могут представители США.

Журова добавила, что каждая Олимпиада демонстрирует миру предел эмоциональных и физических сил участников. Она пожелала всем российским спортсменам удачи и отдельно выразила надежду на победу сборной России по хоккею.

До этого Светлана Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде. Она заявила, что команде ОКР во время зимней Олимпиады в Пекине 2022 года стоит быть бдительней.