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Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде

Ирина Игнатенко

Общество
Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что команде ОКР во время зимней Олимпиады в Пекине 2022 года стоит быть бдительней. Из-за непростой политической ситуации, по мнению Журовой, возможны провокации со стороны зарубежных средств массовой информации.

— Возможно, сейчас мы находимся в периоде пропагандистской информационной войны. Поэтому провокации могут быть инициированы журналистами, которые хотят вывести спортсменов на эмоции, — отметила она в комментарии ФАН.

Журова добавила, что по отношению к спортсменам буллинг и другие притеснения происходят довольно часто. Журналисты из разных изданий намеренно затевают провокацию, на которую реагируют спортсмены. Многие спортсмены делают громкие заявления на эмоциях, а затем жалеют о сказанном.

До этого заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она не рассчитывает, что те займут все призовые места, но должны выступить достойно.

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