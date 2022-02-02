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Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристов на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристов на Олимпиаде
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она не рассчитывает, что те займут все призовые места, но должны выступить достойно.

— Ожидаю красивого катания на Олимпийских играх. Все медали наши фигуристы, думаю, не смогут выиграть. Но спортсмены точно будут стараться, — передает ее слова Teleprogramma.pro.

До этого она заявила, что глава Минспорта Украины Вадим Гутцайт должен пройти проверку у психиатра. Так Тарасова отреагировала на недавнее заявление Гутцайта, который подтвердил, что Минспорта Украины рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

Тренер также подчеркнула, что у Украины сейчас очень мало спортсменов в фигурном катании, а российские фигуристы всегда поддерживали с украинскими коллегами хорошие взаимоотношения.

В среду, 2 февраля, в столице КНР стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке. За три дня огонь побывает в Чжанцзякоу и Яньцине, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу вечером, 4 февраля, его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

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