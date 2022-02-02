Эстафета олимпийского огня зимних Игр стартовала в Пекине

Фото: paralymp.ru

В столице КНР стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке.

За три дня огонь побывает в Чжанцзякоу и Яньцине, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу вечером, 4 февраля, его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

Эстафета олимпийского огня станет первой в истории, на которой передача факела произойдет от робота к роботу. Для этого задействуют подводных роботов и роботов-амфибий.

Всего в эстафете участвуют около 1,2 тысячи факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет, сообщают «Известия».

Видео: Telegram-канал ТАСС

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