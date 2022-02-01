Топ-10 самых читаемых новостей об Олимпиаде накануне Игр в Пекине

Фото: paralymp.ru

В Пекине 4 февраля стартуют XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Несмотря на то что Игры в Пекине еще не начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

«Невероятная пошлость»

Одной из самых читаемых новостей было заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопустимом поведении Вашингтона в связи с рядом заявлений Белого дома о возможном бойкоте США зимних Олимпийских игр в Китае.

— Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде. Какая же невероятная пошлость — эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр, — написала Захарова.

Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США готовы обсуждать идею бойкота Игр со своими союзниками. Главной причиной тому он назвал якобы имевшие место нарушения прав человека в Китае и геноцид уйгуров. В свою очередь в Пекине обвинения отрицают. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не ведет таких диалогов со своими сторонниками.

Захарова напомнила, как США уже вели подобную «грязную кампанию» против зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу в России.

Сильнейшие не могут войти в олимпийский сезон

Несмотря на то что до Олимпиады в столице КНР остается четыре месяца, представители отечественного парного фигурного катания никак не могут войти в сезон. Речь идет о действующих чемпионах России Александре Степановой и Иване Букине, действующих чемпионах мира Виктории Синициной и Никите Кацалапове и трехкратных победителях финала Кубка страны Тиффани Загорски и Джонатане Гурейро. В настоящее время ни одна из пар не приняла участия ни в одном турнире.

Сборную ругать нельзя

Нынешний год наглядно показал, что вся система российского биатлона проржавела до основания. Те спортсмены, которые попадают в сборную, перестают показывать результаты, а тренерский состав столь же стремительно становится профессионально непригодными. В итоге никто не отвечает за результат.

Очень жестко высказался о работе нынешнего тренерского штаба двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он отметил, что Михаил Шашилов и Юрий Каминский вовсе не те люди, которые должны тренировать национальную команду. Он также предложил руководству СБР уже сейчас озадачиться тем, кто из тренеров будет готовить сборную к Олимпиаде.

Игры без Северной Кореи

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Национальный олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики (НОК КНДР) до конца текущего года. Соответствующее решение чревато тем, что спортсмены, которые выступают под эгидой данной организации, принять участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине не смогут. Такое решение связано с отказом Северной Кореи выступать на летней Олимпиаде, которая прошла в Японии, что является нарушением олимпийской хартии. В Пхеньяне объяснил нежелание участвовать в спортивном мероприятии опасениями за здоровье своих граждан из-за пандемии.

Риск потерять два золота

Российская сборная по фигурному катанию переживает глубокий кризис медицинского характера. На данный момент в сборной отсутствуют три первые пары. Александра Степанова и Иван Букин из-за травмы не могут выступать и не выходят на старт сезона. Лучшая пара страны, фигуристы Синицина и Кацалапов, снялись с Кубка России из-за рецидива травмы. Позже пришла новость о снятии с Гран-при США третьего номера сборной — пары Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро.

Медальный план по лыжным гонкам

Елена Вяльбе, председатель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) озвучила, каким будет медальный план национальной команды на Олимпийских играх в Пекине. По ее словам, по комплексной целевой программе у России «одно золото, одна–две серебряные медали и одна–две бронзовые медали». В 2018 году, когда Олимпиада проходила в Пхенчхане, российская сборная по лыжным гонкам завоевала восемь медалей: три серебряные и пять бронзовых.

Назван тренерский штаб по хоккею на ИО в Пекине

Появились данные о том, кто вошел в состав тренерского штаба сборной РФ на Олимпийских играх в Пекине — 2022. Еще осенью прошлого года Федерация хоккея России сообщила, что главным тренером будет Алексей Жамнов.

В его тренерский штаб вошли Сергей Гончар, Сергей Федоров, Евгений Набоков и Алексей Кудашов. Илья Ковальчук в рамках этого цикла будет генеральным менеджером.

О назначениях в сборной Алексей Жамнов сообщил на пресс-конференции 18 октября. Турнир по хоккею на Олимпиаде в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Российская сборная начнет турнир в группе В. Оппонентами России станут чехи, датчане и швейцарцы.

Какая форма будет у россиян на Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет согласовал с Олимпийским комитетом России образцы формы, в которой россияне выступят на зимних Играх в Пекине. Об этом сообщил руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На костюмах спортсменов будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР. Согласно вердикту CAS по делу ВАДА против РУСАДА, спортсмены из РФ на два года лишены права использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх национальную символику.

Последний шанс Овечкина

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на сообщение о том, что российских спортсменов из НХЛ допустили на Олимпийские игры в Пекине. По словам спортсмена, предстоящие Игры для него могут стать последним шансом.

В своей речи он отметил, что для него большая честь — участвовать в Олимпийских играх и представлять страну, играть против лучших спортсменов планеты, а также бороться за олимпийское золото:

— Шансы у всех одинаковые. Надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим... Похоже, это мой последний шанс.

Он отметил, что россияне могут одержать победу благодаря особой тактике и физической подготовке.

Россия под нейтральным флагом

В Пекине совсем скоро начнутся XXIV зимние Олимпийские игры. Однако некоторые соревнования стартуют еще до открытия ОИ. Так, состязания по керлингу и санному спорту начнутся 2 февраля, а 3 февраля к ним добавятся прыжки с трамплина, фристайл и горнолыжный спорт. На следующий день после церемонии открытия будут разыграны первые медали в фристайле, прыжках с трамплина, шорт-треке, лыжных гонках, коньках и биатлоне.

На Олимпиаду от РФ отправится делегация в составе 461 человека, среди которых 212 спортсменов (109 мужчин и 103 женщины). Также в Пекин едут руководители, тренеры, персонал и сотрудники Олимпийского комитета России и Федерального медико-биологического агентства.

В связи с тем что санкции против российского спорта до сих пор не сняты, национальная сборная в этот раз снова не сможет участвовать в Играх под родным флагом: вместо него будет использоваться флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Во время награждения спортсменов из России будет звучать музыка Чайковского, а не гимн РФ.