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«Небанальный праздник»: кому нужны Олимпийские игры

Ольга Маркова

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Спорт
«Небанальный праздник»: кому нужны Олимпийские игры
Фото: olympic.org

4 февраля в Китае стартуют XXIV Олимпийские зимние игры — 2022. Со времен Афин всемирный праздник спорта притягивал к себе не только участников, для которых и сегодня звание олимпийского чемпиона является наивысшим достижением в карьере, но и многочисленных зрителей. «Вечерняя Москва» поговорила с психологом Инной Головизниной и выяснила, в чем скрыта сила притяжения Олимпийских игр.

В глобальном смысле Олимпийские игры нужны человечеству, чтобы почувствовать единение, отмечает психолог, эксперт по работе с сознанием и мышлением человека, автор технологии вибрационных трансформаций Инна Головизнина.

Изначально, когда формировалось общество, люди жили небольшими группами и знали каждого в своей общине. Но в процессе развития цивилизации деревни превратились в города, страны стали многочисленными и в настоящий момент, чтобы чувствовать себя частью общества, нам необходимо знать одних и тех же людей, проживать одни и те же события. Олимпиада является одним из таких событий, за которыми наблюдает весь мир, объясняет специалист. Спортсменов, которые там выступают, знают практически все. Таким образом, Олимпиада обеспечивает нам единство.

В обычной жизни у человека мало моментов, которые можно разделить с другими на таком масштабном уровне. Все наши переживания, как правило, касаются личной жизни, и обсудить их, прожить, мы можем только в узком кругу друзей и родных.

— Олимпиада проживается на уровне целого земного шара с людьми разных культур и национальностей, — рассказывает психолог. — Это глобальное мероприятие воспринимается как небанальный праздник, который бывает раз в четыре года, отчего его значимость возрастает и возникает желание наблюдать за соревнованиями, награждениями и церемониями открытия и закрытия Олимпийских игр. Мы следим за ходом событий ради чувства единства с другими людьми, с человечеством, ощущения глобальности происходящего и причастности к чему-то значимому.

Кроме того, достижения и истории успеха спортсменов вдохновляют, добавляет Инна Головизнина. Если смотреть, какой путь они прошли, с какими трудностями сталкивались, через что им пришлось пройти, чтобы достичь своей цели, то свои проблемы уже не выглядят такими глобальными и масштабными. У нас появляются силы для того, чтобы решать их и идти к желаемому.

— Однако зачастую мы видим исключительно результаты других людей. Это может вызвать зависть либо ощущение собственной неполноценности, потому что у самих ничего не получилось, — предостерегает эксперт. — Чтобы не загнать себя в ловушку, важно понимать, что есть результат, а есть процесс. Конечно, мы все хотим достичь результата, но процесс не менее важен.

«Небанальный праздник»: кому нужны Олимпийские игры Фото: Из личного архива Инны Головизниной

Если говорить о целой жизни, то это процесс, а результат ее у всех один — смерть, но пока мы живы — все можно изменить, напутствует психолог. Когда человек объективно это осознает, то пережить какие-то неудачи становится гораздо легче.

— Если же мы посмотрим на спортсменов или на других людей, которые чего-то добились в своей жизни, то увидим, что все они переживали неудачи, — констатирует Инна Головизнина. — Когда ты осознаешь, что неудачи не переживает лишь тот, кто ничего не делает, гораздо легче продолжить движение к своей цели, чем, если ориентироваться лишь на успешный результат.

Отчаявшимся людям, переживающим неудачи, психолог посоветовала задать себе несколько простых вопросов: «Не буду ли я жалеть, если сдамся сейчас? Может, стоит попытаться еще раз? Что я могу сделать по-другому, чтобы у меня получилось?». Когда вопрос строится таким образом, то человек настраивает себя на реализацию цели, а не фокусируется на том, что же не получилось, добавила Инна Головизнина.

4 февраля на Пекинском национальном стадионе состоится церемония открытия XXIV Олимпийских зимних игр. Здесь же 20 февраля пройдет и церемония их закрытия. Столица Китая станет первым в истории городом, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

За 16 дней спортивного праздника будет разыграно 109 комплектов медалей в пятнадцати видах спорта. Россию на соревнованиях представят 212 спортсменов.

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