Зимняя Олимпиада в Пекине: сроки проведения, дипломатический скандал и сборная России

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4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.

Медалей станет больше

Церемония открытия состоится 4 февраля на Пекинском национальном стадионе, который из-за внешнего сходства называют «Птичьим гнездом». При этом некоторые соревнования начнутся еще до открытия: в частности, керлинг и санный спорт стартуют 2 февраля, а 3 февраля к ним добавятся горнолыжный спорт, прыжки с трамплина и фристайл. На следующий день после церемонии открытия будут разыграны первые медали в фристайле, прыжках с трамплина, шорт-треке, лыжных гонках, коньках и биатлоне.

Столица Китая станет первым в истории городом, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиаду: летние Олимпийские игры проходили в Пекине в 2008-м году, на Олимпиаде-2022 ряд соревнований пройдет на объектах, которые были построены к предыдущим Играм. Олимпиада пройдет в трех регионах: Пекине, Чжанцзякоу и Яньцин, для ее нужд задействуют 15 площадок.

Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в пятнадцати видах спорта: бобслее, биатлоне, керлинге, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде, фристайле, фигурном катании, хоккее и шорт-треке. В этот раз медалей будет больше, чем на прошлой зимней Олимпиаде в Пхенчхане (2018): там разыграли 102 комплекта, а в 2014 году в Сочи медалей было всего 98.

На соревнования допустят спортсменов, перенесших коронавирус или прошедших вакцинацию любым препаратом. Во втором случае прививка должна быть сделана не позднее, чем за две недели до вылета в Китай. Также приехать на Олимпиаду возможно с медотводом. Без прививки, справки о перенесенном заболевании или медотвода приехать можно, однако придется соблюсти трехнедельный карантин.

По сравнению Олимпиадой в Токио антикоронавирусные меры ужесточены: во время соревнований спортсменам будут ежедневно проводить тесты. Спортсменов и персонал отделят от всех остальных, а передача вещей между ними будет осуществляться при помощи роботов. От олимпийской деревни до объектов участников соревнований будут доставлять при помощи специальных трансферов.

Согласно сообщениям СМИ, во время награждения спортсменам разрешат снимать маски, чтобы они могли поделиться своими эмоциями. Средства индивидуальной защиты можно будет снять после того, как победители займут место на пьедестале почета.

Церемония закрытия состоится 20 февраля. Она пройдет на том же Пекинском национальном стадионе.

Бойкот Олимпиады

Подготовка к Олимпиаде сопровождалась серьезным скандалом, связанным с ситуацией с уйгурами (коренным населением региона Синьцзян) в Китае. В 2018 году правозащитники из Human Rights Watch опубликовали доклад о притеснении уйгуров китайскими властями. Китай эти обвинения отвергает, подчеркивая, что борется с терроризмом.

Правозащитники настаивали на том, чтобы отобрать у Китая право на проведение Олимпиады, однако Международный олимпийский комитет подчеркнул, что политика не должна затрагивать спорт. При этом Америка, Австралия, Канада и некоторые другие страны объявили дипломатический бойкот: спортсмены из этих стран смогут выступить, однако чиновники не приедут на Олимпиаду.

В 1980 году США и ряд других стран бойкотировали Олимпиаду в Москве из-за ввода советских войск в Афганистан. Однако тогда на соревнования не приехали не только чиновники, но и спортсмены. В ответ СССР и многие социалистические страны отказались участвовать в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

Россия выступит под нейтральным флагом

25 января Олимпийский комитет России сообщил, что на Олимпиаду от РФ отправится делегация в составе 461 человека, среди которых 212 спортсменов (109 мужчин и 103 женщины). Также в Пекин едут руководители, тренеры, персонал и сотрудники Олимпийского комитета России и Федерального медико-биологического агентства.

Из-за того, что санкции против российского спорта до сих пор не сняты, сборная РФ в этот раз снова не сможет участвовать под российским флагом: вместо него будет использоваться флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Во время награждения российских спортсменов гимн России заменят на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Владимир Путин посетит церемонию открытия Олимпиады. 25 января президент обратился к российским спортсменам, которые отправятся на соревнования. Он отметил, что на Олимпийских играх не бывает легких матчей, и выразил надежду, что спортсмены сборной России смогут продемонстрировать отличные результаты.

Президент призвал спортсменов соблюдать все правила безопасности, которые будут действовать в Китае.

— Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые условия, конечно, задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета, — подчеркнул Путин.

Первые российские олимпийцы вылетели в Китай вечером 26 января из аэропорта Шереметьево. Несколько членов олимпийской сборной по бобслею не смогли поехать в Пекин из-за того, что сдали положительные тесты на коронавирус. COVID-19 обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова.