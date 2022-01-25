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Путин заявил, что Китай и Россия выступают против политизации спорта

Полина Долганова

В мире
Путин заявил, что Китай и Россия выступают против политизации спорта
Фото: Администрация президента РФ

Россия и КНР выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Об этом во вторник, 25 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также добавил, что существуют все основания полагать, что Олимпиада в Пекине пройдет на высоком уровне. Специалисты обеспечат безопасность спортсменов и болельщиков.

Глава государства также призвал олимпийскую сборную России соблюдать все правила безопасности, которые будут действовать в Китае.

— Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые условия, конечно, задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета, — сказал лидер.

Путин заключил, что страна будет болеть за спортсменов и гордиться их успехами. Он также выразил надежду, что олимпийцы превзойдут себя и покажут высший пилотаж, передает РИА Новости.

Накануне организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

До этого стало известно, что оргкомитет Олимпиады не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу по причине распространения коронавирусной инфекции. Уточнялось, что билеты напрямую распределят между представителями разных групп лиц.

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