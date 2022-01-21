Оргкомитет Олимпиады в Пекине запретит болельщикам поддерживать спортсменов на трибунах

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Организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований.

Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

Перед посещением стадиона все зрители должны будут сделать бустерную прививку от COVID-19 и предоставить два отрицательных ПЦР-теста. Во время самих соревнований все болельщики обязаны будут соблюдать масочный режим.

Накануне стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу по причине распространения коронавирусной инфекции. Уточнялось, что билеты напрямую распределят между представителями разных групп лиц.

При этом до сих пор никакой официальной информации о том, кто именно сможет посетить Игры в Китае, не поступало. По данным СМИ, билеты смогут приобрести студенты пекинских высших учебных заведений и сотрудники государственных предприятий, которых будут организованно привозить на стадион автобусами, передает РИА Новости.

Игры в Китае будут проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила состав российской сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине.