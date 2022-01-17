Оргкомитет ОИ в Пекине не будет продавать билеты для зрителей из-за COVID-19

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Организационный комитет Олимпийских игр в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу по причине распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

Уточняется, что билеты напрямую распределят между представителями разных групп лиц, передает РИА Новости.

29 сентября 2021 года сообщалось, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут продавать только жителям Китая. Тогда же стало известно, что все желающие купить билеты должны соответствовать тем категориям, которые указаны в требованиях антиковидных протоколов. Данные документы будут сформированы позднее.

При этом все спортсмены на Олимпиаде в Пекине должны будут пройти вакцинацию от коронавируса. Непривитые участники Игр будут направлены на 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Для вакцинации подойдут препараты, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями, странами.

18 октября в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня для зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Уже во второй раз мероприятие прошло без участия зрителей на фоне пандемии COVID-19.