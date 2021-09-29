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Билеты на Олимпийские игры в Пекине не станут продавать иностранным болельщикам

Анастасия Волоснова

Спорт
Билеты на Олимпийские игры в Пекине не станут продавать иностранным болельщикам
Фото: olympic.ru

Билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут продавать только жителям Китая. Об этом рассказали в среду, 29 сентября, в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Все желающие купить билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Данные документы будут сформированы позднее.

При этом все спортсмены на Олимпиаде в Пекине должны будут пройти вакцинацию от коронавируса. Непривитые участники Игр будут направлены на 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Для вакцинации подойдут препараты, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями, странами, пишет РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Предыдущая летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

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