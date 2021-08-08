Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

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Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр.

В активе команды 70 медалей — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых. Еще одну награду в копилку России принесет женская сборная по гандболу. Отечественные спортсменки сразятся в финале с командой из Франции.

На первом месте в медальном зачете оказалась сборная США. В активе у американской команды есть 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планировалось участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.