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Российские гандболистки завоевали серебро на Олимпиаде-2020

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро на Олимпиаде-2020
Фото: twitter/olympic_russia

Гадболистки из России выиграли серебряную медаль на летней Олимпиаде в Токио-2020. Об этом стало известно в воскресенье, 8 августа.

Эта награда стала 71-й в активе России на текущих играх.

В финальном состязании россиянки уступили победу французским спортсменкам. Встреча завершилась со счетом 25:30.

На третьем месте расположились гандболистки из Норвегии. Они обыграли шведскую команду с результатом 36:19.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды теперь 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

На первом месте в медальном зачете оказалась сборная США.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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