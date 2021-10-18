Церемония зажжения огня для Олимпийских игр в Пекине пройдет без зрителей

Фото: olympic.org

В понедельник, 18 октября, в Древней Олимпии пройдет церемония зажжения огня для Зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Уже во второй раз мероприятие будет проходить без участия зрителей. Это связано с пандемией коронавируса.

В марте прошлого года из-за COVID—19 церемония зажжения огня для летней Олимпиады в Токио была закрыта для общественности в целях предотвращения распространения вируса. Тогда на ней присутствовали только официальные делегации и руководство Греческой Республики, а также журналисты.

В этом году церемония зажжения пройдет в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу и президента МОК Томаса Баха, пишет РИА Новости.

После церемонии, Олимпийский огонь будет доставлен в Афины и перенесен в Акрополь, где он проведет ночь, а во вторник, 19 октября, на стадионе Панатинаикос в 12:00 он будет передан китайской делегации. На стадионе также не будет публики.

Трансляцию всей церемонии в прямом эфире будет вести Греческое телевидение, а также олимпийский канал.

В начале октября «ВМ» писала, что спортсменов, которые привились от коронавирусной инфекции российскими вакцинами, допустят к участию в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Все желающие купить билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Данные документы будут сформированы позднее.