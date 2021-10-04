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Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят до Олимпиады в Пекине

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Спорт
Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят до Олимпиады в Пекине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спортсменов, которые привились от коронавирусной инфекции российскими вакцинами, допустят к участию в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом в понедельник, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на оргкомитет.

До этого стало известно, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут продавать только жителям Китая. Об этом рассказали в среду, 29 сентября, в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Все желающие купить билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Данные документы будут сформированы позднее.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Предыдущая летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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